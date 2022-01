У штаті Техас в США дворічний малюк врятував матір і батька від загибелі, попередивши їх, що в будинку почалася пожежа. Обоє батьків спали і не відчули запаху диму, оскільки через коронавірус втратили нюх.

2-YEAR-OLD HERO! ???????? Brandon Dahl, 2, walked into the bedroom of his sleeping parents, Nathan and Kayla Dahl, on Jan. 15, with a warning. Thanks to Brandon’s warning the family was able to escape the fire. https://t.co/rjqm4VUr5n pic.twitter.com/AGBv7VVZe8

— Eyewitness News (@ABC7NY) January 28, 2022