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Мама, гаряче! В Америці дитина врятувала від вогню батьків, які втратили нюх через Covid-19

31 Січня 2022, 09:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пожежа
Джерело: Depositphotos

У штаті Техас в США дворічний малюк врятував матір і батька від загибелі, попередивши їх, що в будинку почалася пожежа. Обоє батьків спали і не відчули запаху диму, оскільки через коронавірус втратили нюх.

В інтерв’ю The Washington Post Кайла і Натана Далі розповіли, що їх розбудив серед ночі дворічний син Брендон зі словами: мама, гаряче!

Ті спершу вирішили, що дитині просто спекотно, і вона хоче зняти піжаму, але потім побачили полум’я

Виявилося, що хлопчик, щоб попередити батьків про небезпеку, пройшов до їхньої спальні через охоплену полум’ям вітальню.

Повідомляється, що оскільки глава сімейства був пожежним-добровольцем, сім’я заздалегідь спланувала шляхи виходу з можливої пожежі. Тому, коли лихо стало реальністю, швидко зорієнтувалася в критичній ситуації.

Однак до моменту прибуття пожежників полум’я охопило не тільки будинок, а й належні сім’ї автомобіль і вантажівка. Все згоріло дотла.

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Наразі сім’я живе у родичів, поки не підшукає житло в оренду. Їхні друзі створили спеціальну сторінку в соціальних мережах, щоб допомогти погорільцям з витратами, здебільшого з одягом.

Малюк став чимось на кшталт місцевої знаменитості. Він каже, що на вулиці незнайомі люди тиснуть йому руку і називають справжнім героєм. Хоча сама дитина навряд чи розуміє, в чому полягав її героїзм. Але така увага, за його словами, йому дуже приємна.

Джерело: Іnsider

Теги
Коронавірус Covid-19 , Пожежа , США
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