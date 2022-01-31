У штаті Техас в США дворічний малюк врятував матір і батька від загибелі, попередивши їх, що в будинку почалася пожежа. Обоє батьків спали і не відчули запаху диму, оскільки через коронавірус втратили нюх.

2-YEAR-OLD HERO! ???????? Brandon Dahl, 2, walked into the bedroom of his sleeping parents, Nathan and Kayla Dahl, on Jan. 15, with a warning. Thanks to Brandon’s warning the family was able to escape the fire. https://t.co/rjqm4VUr5n pic.twitter.com/AGBv7VVZe8 — Eyewitness News (@ABC7NY) January 28, 2022

В інтерв’ю The Washington Post Кайла і Натана Далі розповіли, що їх розбудив серед ночі дворічний син Брендон зі словами: мама, гаряче!

Ті спершу вирішили, що дитині просто спекотно, і вона хоче зняти піжаму, але потім побачили полум’я

Виявилося, що хлопчик, щоб попередити батьків про небезпеку, пройшов до їхньої спальні через охоплену полум’ям вітальню.

Повідомляється, що оскільки глава сімейства був пожежним-добровольцем, сім’я заздалегідь спланувала шляхи виходу з можливої пожежі. Тому, коли лихо стало реальністю, швидко зорієнтувалася в критичній ситуації.

Однак до моменту прибуття пожежників полум’я охопило не тільки будинок, а й належні сім’ї автомобіль і вантажівка. Все згоріло дотла.

Наразі сім’я живе у родичів, поки не підшукає житло в оренду. Їхні друзі створили спеціальну сторінку в соціальних мережах, щоб допомогти погорільцям з витратами, здебільшого з одягом.

Малюк став чимось на кшталт місцевої знаменитості. Він каже, що на вулиці незнайомі люди тиснуть йому руку і називають справжнім героєм. Хоча сама дитина навряд чи розуміє, в чому полягав її героїзм. Але така увага, за його словами, йому дуже приємна.

Джерело: Іnsider