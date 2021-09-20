Вакцинувати дитину від папіломавірусної інфекції та інших хвороб необхідно, щоб унеможливити ризик виникнення небезпеки для життя.

Про це повідомила медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова у програмі Хвилиночку.

– Сьогодні мені написала мама дитини-підлітка про те, що вона хоче вакцинувати свою дочку від папіломавірусної інфекції, але лікар не дозволяє і з якихось причин дає медвідвід на три роки, – розповіла вона.

Булавінова наголосила, що поняття медвідведень на півроку, рік чи три роки – не буває. Тим паче щодо вакцини від папіломавірусу у людини.

– Тому якщо ви чуєте, що хтось із лікарів дає вам медвідведення на тривалий термін – це привід для того, щоб отримати думку іншого лікаря, який знається на вакцинації краще, – додала вона.

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Вірус папіломи людини (HPV, Human papillomavirus, ВПЛ) — це група надзвичайно поширених і генетично різнорідних ДНК-вірусів, які вражають епітелій шкірних покривів і слизових оболонок. Нині вже виявлено і вивчено понад 120 типів.

Деякі з них здатні викликати онкологічні захворювання: рак шийки матки, рак вульви та піхви, плоскоклітинний рак рота та глотки, гострі кондиломи та інше.

Джерело: Катерина Булавінова