Вакцинировать ребенка от папилломавирусной инфекции и других болезней необходимо, чтобы исключить риск возникновения опасности для жизни.

Об этом сообщила медицинский эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова в программе Минуточку.

— Сегодня мне написала мама ребенка-подростка о том, что она хочет вакцинировать свою дочь от папилломавирусной инфекции, но врач не разрешает и по каким — то причинам дает медотвод на три года, — рассказала она.

Булавинова подчеркнула, что понятия медотведений на полгода, год или три года — не бывает. Тем более относительно вакцины от папилломавируса у человека.

— Поэтому если вы слышите, что кто-то из врачей дает вам медотвод на длительный срок — это повод для того, чтобы получить мнение другого врача, который знает толк в вакцинации, — добавила она.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Вирус папилломы человека (HPV, Human papillomavirus, ВПЧ) — это группа чрезвычайно распространенных и генетически разнородных ДНК-вирусов, которые поражают эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Сейчас уже обнаружено и изучено более 120 типов.

Некоторые из них способны вызывать онкологические заболевания: рак шейки матки, рак вульвы и влагалища, плоскоклеточный рак рта и глотки, острые кондиломы и прочее.

Источник: Екатерина Булавинова