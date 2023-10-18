В Національній службі здоров’я України розповіли, що українці можуть звертатися по психологічну допомогу до сімейного лікаря.

Психологічну підтримку зможуть надавати всі лікарі, які пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP (Mental Health Gap Action Programme).

Метою програми є спростити доступ до послуг з ментального здоров’я.

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Вже зараз майже 45 тис. фахівців з України мають сертифікат mhGAP.

НСЗУ укладає договір з медзакладами, де такий сертифікат мають 20% та більше лікарів.

Голова НСЗУ Наталія Гусак розповіла, якщо лікарня має договір з НСЗУ, то сімейний лікар може надати психологічну підтримку або направити до необхідного спеціаліста. Якщо є потреба ґрунтовного втручання, сімейні лікарі складають план лікування, стежать за пацієнтом і постійно надають консультації.

– У разі необхідності переправляють до вузького спеціаліста – психолога, психотерапевта чи психіатра. Бо є чітко прописаний перелік діагнозів, які можуть встановлювати лише психіатри, – пояснила голова НСЗУ Наталія Гусак.

Якщо ваш сімейний лікар ще не отримав сертифікат mhGAP, все одно варто звертатися до нього. В такому випадку він знайде в системі фахівця, що вже пройшов навчання, та направить вас до нього.

Щоб знайти сімейного лікаря, який надаватиме психологічну допомогу, скористайтесь мапою на сайті НСЗУ або зателефонуйте за номером 1677.

Джерело: НСЗУ