В Национальной службе здоровья Украины рассказали, что украинцы могут обращаться за психологической помощью к семейному врачу.

Психологическую поддержку смогут оказывать все врачи, которые прошли обучение по программе ВОЗ mhGAP (Mental Health Gap Action Programme).

Целью программы является упростить доступ к услугам по ментальному здоровью.

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Уже сейчас почти 45 тыс. специалистов из Украины имеют сертификат mhGAP.

НСЗУ заключает договор с медучреждениями, где такой сертификат имеют 20% и более врачей.

Если больница имеет договор с НСЗУ, то семейный врач может оказать психологическую поддержку или направить к необходимому специалисту.

Председатель НСЗУ Наталья Гусак рассказала, если больница имеет договор с НСЗУ, то семейный врач может оказать психологическую поддержку или направить к необходимому специалисту. Если есть необходимость основательного вмешательства, семейные врачи составляют план лечения, следят за пациентом и постоянно предоставляют консультации.

— В случае необходимости переправляют к узкому специалисту — психологу, психотерапевту или психиатру. Потому что есть четко прописанный перечень диагнозов, которые могут устанавливать только психиатры, — пояснила председатель НСЗУ Наталья Гусак.

Если ваш семейный врач еще не получил сертификат mhGAP, все равно стоит обращаться к нему. В таком случае он найдет в системе специалиста, который уже прошел обучение, и направит вас к нему.

Чтобы найти семейного врача, который будет оказывать психологическую помощь, воспользуйтесь картой на сайте НСЗУ или позвоните по телефону 1677.

Источник: НСЗУ