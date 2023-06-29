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Мікроскоп придбано на донати United24: у Тернополі нейрохірурги врятували 51-річного українця

29 Червня 2023, 14:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики, операція

Нейрохірурги Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні видалили пухлину спинного мозку за допомогою операційного мікроскопа, придбаного за донати, зібрані через United24.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Під час стаціонарного лікування пацієнту було діагностовано пухлину спинного мозку з компресією нервових корінців і сплетінь, – ідеться в повідомленні.

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Як розповів генеральний директор лікарні Володимир Шкробут, було прийнято рішення про видалення пухлини методом малоінвазивного оперативного втручання.

– Доступ здійснено через невеликий, 3 см, розріз на рівні II грудного хребця, всі маніпуляції здійснено під контролем операційного мікроскопа, – пояснив медик.

За його словами переваги цього виду оперативних втручань полягають у малотравматичності, сприятливому прогнозі, швидкому відновленні.

Медики зазначають, що зараз стан пацієнта стабільний, він упевнено стоїть на ногах, ходить у межах палати.

Ці операційні мікроскопи високотехнологічні та використовуються в нейрохірургії для виконання найскладніших оперативних втручань. З їхньою допомогою лікарі можуть робити операції на головному і спинному мозку.

Перевагою обладнання є якісне оптичне зображення з можливістю збільшення в 14 (!) разів.

Серед важливих особливостей – регульоване освітлення операційного поля. Це дає можливість фокусування та налаштування роботи під будь-якими кутами. Крім того, під час втручання зображення виводиться на окремий монітор.

Таким чином, операційна бригада може бачити хід втручання, швидко і чітко реагувати на будь-які ситуації. Автофокус дає змогу без ручного керування налаштовувати чіткість зображення і записувати хід операції.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
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