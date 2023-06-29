Нейрохірурги Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні видалили пухлину спинного мозку за допомогою операційного мікроскопа, придбаного за донати, зібрані через United24.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Під час стаціонарного лікування пацієнту було діагностовано пухлину спинного мозку з компресією нервових корінців і сплетінь, – ідеться в повідомленні.

Як розповів генеральний директор лікарні Володимир Шкробут, було прийнято рішення про видалення пухлини методом малоінвазивного оперативного втручання.

– Доступ здійснено через невеликий, 3 см, розріз на рівні II грудного хребця, всі маніпуляції здійснено під контролем операційного мікроскопа, – пояснив медик.

За його словами переваги цього виду оперативних втручань полягають у малотравматичності, сприятливому прогнозі, швидкому відновленні.

Медики зазначають, що зараз стан пацієнта стабільний, він упевнено стоїть на ногах, ходить у межах палати.

Ці операційні мікроскопи високотехнологічні та використовуються в нейрохірургії для виконання найскладніших оперативних втручань. З їхньою допомогою лікарі можуть робити операції на головному і спинному мозку.

Перевагою обладнання є якісне оптичне зображення з можливістю збільшення в 14 (!) разів.

Серед важливих особливостей – регульоване освітлення операційного поля. Це дає можливість фокусування та налаштування роботи під будь-якими кутами. Крім того, під час втручання зображення виводиться на окремий монітор.

Таким чином, операційна бригада може бачити хід втручання, швидко і чітко реагувати на будь-які ситуації. Автофокус дає змогу без ручного керування налаштовувати чіткість зображення і записувати хід операції.

Фото: МОЗ