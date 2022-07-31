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Місто назване епіцентром спалаху: у Нью-Йорку надзвичайна ситуація у зв’язку з мавпячою віспою

31 Липня 2022, 16:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
віспа
Джерело: AP

Влада Нью-Йорка вчора, 30 липня, оголосила надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров’я через поширення вірусу віспи мавп. Вони назвали багатомільйонне місто епіцентром спалаху.

У заяві міської влади, говориться, що до 150 тис. жителів міста можуть піддаватися ризику зараження. Оголошення статусу надзвичайно ситуації дозволить посадовим особам видавати екстрені накази для вжиття заходів щодо уповільнення поширення вірусу.

Згідно з даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, станом на минулу п’ятницю в Нью-Йорку було зареєстровано 1 345 випадків.

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Нагадаємо, що 23 липня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, а мер Сан-Франциско в четвер оголосив надзвичайно становище у зв’язку зі зростаючим числом випадків захворювання.

На сьогодні зареєстровано понад 22 тис. випадків віспи мавп у майже 80 країнах.

Тип вірусу мавпячої віспи, виявлений при цьому спалаху, рідко призводить до летального результату, і люди зазвичай видужують протягом декількох тижнів. Але ураження і пухирі, викликані вірусом, надзвичайно болючі.

Джерело
MedicalXpress
Теги
ВООЗ Мавпяча віспа надзвичайний стан Нью-Йорк статистика
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