Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив у суботу, 30 липня, що можна очікувати нових смертей, пов’язаних з мавпячою віспою. Підставою послужили повідомлення про перші смертельні випадки за межами ендемічного регіону — Африки.

– У зв’язку з триваючим поширенням мавпячої віспи в Європі ми очікуємо на збільшення кількості смертей, – заявила в своїй заяві старший фахівець з надзвичайних ситуацій Європейського бюро ВООЗ Кетрін Смоллвуд.

Вона підкреслила, що в більшості випадків хвороба виліковується сама собою без необхідності лікування.

Тим часом, Міністерство охорони здоров’я Іспанії зафіксувало другу смерть від мавпячої віспи в суботу. Влада не назвала конкретну причину до результатів розтину.

Зараз дивляться

За даними ВООЗ, з початку травня в усьому світі за межами Африки виявлено понад 18 тис.випадків захворювання, причому більшість з них в Європі.

Минулого тижня ВООЗ оголосила спалах віспи мавп глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

У зв’язку зі зростанням числа випадків захворювання в усьому світі ВООЗ в середу закликала групу, найбільш постраждалу від вірусу, тобто чоловіків, що мають статеві контакти з чоловіками, обмежити число своїх сексуальних партнерів.