Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

У Європі збільшилася кількість смертей від мавпячої віспи — ВООЗ

31 Липня 2022, 13:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
віспа
Джерело: Depositphotos

Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив у суботу, 30 липня, що можна очікувати нових смертей, пов’язаних з мавпячою віспою. Підставою послужили повідомлення про перші смертельні випадки за межами ендемічного регіону — Африки.

– У зв’язку з триваючим поширенням мавпячої віспи в Європі ми очікуємо на збільшення кількості смертей, – заявила в своїй заяві старший фахівець з надзвичайних ситуацій Європейського бюро ВООЗ Кетрін Смоллвуд.
Вона підкреслила, що в більшості випадків хвороба виліковується сама собою без необхідності лікування.

Тим часом, Міністерство охорони здоров’я Іспанії зафіксувало другу смерть від мавпячої віспи в суботу. Влада не назвала конкретну причину до результатів розтину.

Читайте також:
віспа мавпиВіспа мавп у дітей: голландський хлопчик захворів після відпочинку в Туреччині

Зараз дивляться

За даними ВООЗ, з початку травня в усьому світі за межами Африки виявлено понад 18 тис.випадків захворювання, причому більшість з них в Європі.

Минулого тижня ВООЗ оголосила спалах віспи мавп глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

У зв’язку зі зростанням числа випадків захворювання в усьому світі ВООЗ в середу закликала групу, найбільш постраждалу від вірусу, тобто чоловіків, що мають статеві контакти з чоловіками, обмежити число своїх сексуальних партнерів.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Вакцинація ВООЗ Мавпяча віспа Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь