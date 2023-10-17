Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, від початку року 141 українець захворів на лептоспіроз, що в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляється, джерелом поширення цього бактеріального захворювання в більшості випадків стали щури.

– Без своєчасної допомоги хвороба може призвести до ураження нирок, печінки, мозкових оболонок і навіть смерті, – йдеться в повідомленні.

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За словами експертів, від зараження до перших симптомів проходить від двох днів до чотирьох тижнів. Лептоспіроз зазвичай починається з різкого підняття температури тіла – тому його дуже легко сплутати з ГРВІ: грипом або Covid-19.

Серед симптомів: головний і м’язовий біль, блювота і діарея, озноб, жовтяниця, почервоніння очей і висип. Водночас, захворювання у людини може протікати безсимптомно.

Заразитися лептоспірозом можна через:

контакт із сечею (або іншими біологічними рідинами, крім слини) інфікованих тварин;

контакт із водою та ґрунтом, забрудненими сечею інфікованих тварин;

вживання їжі або води, забруднених сечею інфікованих тварин;

під час купання в заражених водоймах, риболовлі, на територіях, що зазнали повені, під час догляду за хворими та інфікованими тваринами тощо.

Щоб уникнути зараження лептоспірозом, медики радять не купатися у водоймах, у якості води в яких ви не впевнені. Слід також планово вакцинувати домашніх і сільськогосподарських тварин, а також проводити дератизацію приміщень за першої необхідності.

МОЗ попереджає: якщо у вас є найменші симптоми захворювання – зверніться до лікаря, адже захворювання має швидкий перебіг. Несвоєчасне звернення по медичну допомогу може коштувати життя.