Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, с начала года 141 украинец заболел лептоспирозом, что в 1,6 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщается, источником распространения этого бактериального заболевания в большинстве случаев стали крысы.

— Без своевременной помощи болезнь может привести к поражению почек, печени, мозговых оболочек и даже смерти, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

По словам экспертов, от заражения до первых симптомов проходит от двух дней до четырех недель. Лептоспироз обычно начинается с резкого поднятия температуры тела – поэтому его очень легко спутать с ОРВИ: гриппом или Covid-19.

Среди симптомов: головная и мышечная боль, рвота и диарея, озноб, желтуха, покраснение глаз и сыпь. В то же время, заболевание у человека может протекать бессимптомно.

Заразиться лептоспирозом можно через:

контакт с мочой (или другими биологическими жидкостями, кроме слюны) инфицированных животных;

контакт с водой и почвой, загрязненными мочой инфицированных животных;

употребление пищи или воды, загрязненных мочой инфицированных животных;

при купании в зараженных водоемах, рыбалке, на территориях, подвергшихся наводнению, при уходе за больными и инфицированными животными и т.п.

Чтобы избежать заражения лептоспирозом, медики советуют не купаться в водоемах, в качестве воды в которых вы не уверены. Следует также планово вакцинировать домашних и сельскохозяйственных животных, а также производить дератизацию помещений при первой необходимости.

Минздрав предупреждает: если у вас есть малейшие симптомы заболевания – обратитесь к врачу, ведь заболевание имеет быстрое течение. Несвоевременное обращение за медицинской помощью может стоить жизни.