Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, с начала года 141 украинец заболел лептоспирозом, что в 1,6 раза больше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщается, источником распространения этого бактериального заболевания в большинстве случаев стали крысы.
— Без своевременной помощи болезнь может привести к поражению почек, печени, мозговых оболочек и даже смерти, — говорится в сообщении.
По словам экспертов, от заражения до первых симптомов проходит от двух дней до четырех недель. Лептоспироз обычно начинается с резкого поднятия температуры тела – поэтому его очень легко спутать с ОРВИ: гриппом или Covid-19.
Среди симптомов: головная и мышечная боль, рвота и диарея, озноб, желтуха, покраснение глаз и сыпь. В то же время, заболевание у человека может протекать бессимптомно.
Заразиться лептоспирозом можно через:
- контакт с мочой (или другими биологическими жидкостями, кроме слюны) инфицированных животных;
- контакт с водой и почвой, загрязненными мочой инфицированных животных;
- употребление пищи или воды, загрязненных мочой инфицированных животных;
- при купании в зараженных водоемах, рыбалке, на территориях, подвергшихся наводнению, при уходе за больными и инфицированными животными и т.п.
Чтобы избежать заражения лептоспирозом, медики советуют не купаться в водоемах, в качестве воды в которых вы не уверены. Следует также планово вакцинировать домашних и сельскохозяйственных животных, а также производить дератизацию помещений при первой необходимости.
Минздрав предупреждает: если у вас есть малейшие симптомы заболевания – обратитесь к врачу, ведь заболевание имеет быстрое течение. Несвоевременное обращение за медицинской помощью может стоить жизни.