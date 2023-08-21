Во Львовской областной инфекционной больнице увеличилось количество случаев лептоспироза. По состоянию на 21 августа в больнице находится восемь пациентов с подтвержденным диагнозом, из них один в реанимационном отделении. Также есть подозрение на лептоспироз у еще нескольких пациентов.

По словам заведующей 4 диагностического отделения Тамилы Алексанян, большинство пострадавших — жители Стрыйского района, а также городов Дрогобыч и Моршин. В частности, в течение последнего месяца с этих территорий были госпитализированы шестеро больных.

На прошлой неделе в инфекционную больницу попал житель Львова, который принимал участие в футбольном матче. После он решил охладиться и искупаться в реке Стрый.

Другие пациенты, которые также обратились в больницу с лептоспирозом, или купались в водоемах, или проводили время в подвалах без надлежащих средств защиты.

Медицинские работники призывают граждан быть осторожными и избегать купания в запрещенных водоемах. Также рекомендуется уборку в хозяйственных помещениях проводить в перчатках, тщательно мыть руки и овощи, а также заниматься борьбой с грызунами.

Лептоспироз — это инфекционное заболевание, которое обычно передается через контакт с мочой инфицированных животных, особенно грызунов. Человек может заразиться при купании в водоемах, которые не рекомендованы для этого, а также во время рыбалки и уборки в подвалах. Симптомы могут варьировать от легких до серьезных, включая поражение почек и печени.

Врачи отмечают, что своевременная диагностика и соответствующее лечение помогут избежать серьезных осложнений от этого заболевания.