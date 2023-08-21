У Львівській обласній інфекційній лікарні збільшилась кількість випадків лептоспірозу. Станом на 21 серпня у лікарні перебуває вісім пацієнтів з підтвердженим діагнозом, із них один в реанімаційному відділенні. Також є підозра на лептоспіроз у ще кількох пацієнтів.

За словами завідувачки 4 діагностичного відділення Таміли Алексанян, більшість постраждалих – жителі Стрийського району, а також міст Дрогобич та Моршин. Зокрема, протягом останнього місяця з цих територій було госпіталізовано шестеро хворих.

Минулого тижня до інфекційної лікарні потрапив житель Львова, який брав участь у футбольному матчі. Після він вирішив охолодитися та скупатися у річці Стрий.

Інші пацієнти, що також звернулися до лікарні з лептоспірозом, або купалися у водоймах, або проводили час у підвалах без належних засобів захисту.

Медичні працівники закликають громадян бути обережними та уникати купання у заборонених водоймах. Також рекомендується прибирання у господарських приміщеннях проводити у рукавицях, ретельно мити руки та овочі, а також займатися боротьбою з гризунами.

Лептоспіроз – це інфекційне захворювання, яке зазвичай передається через контакт із сечею інфікованих тварин, особливо гризунів. Людина може заразитися під час купання у водоймах, які не рекомендовані для цього, а також під час риболовлі та прибирання у підвалах. Симптоми можуть варіюватися від легких до серйозних, включно з ураженням нирок та печінки.

Лікарі наголошують, що своєчасна діагностика та відповідне лікування допоможуть уникнути серйозних ускладнень від цього захворювання.