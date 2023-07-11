Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

На Полтавщині чоловік потрапив до лікарні після того, як його вкусила змія

11 Липня 2023, 15:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
змія
Джерело: Pixabay

Учора, 10 липня, до Шишацької центральної районної лікарні доправили 47-річного жителя села Соснівка, якого вкусила змія. Про це повідомили в Департаменті оборонної роботи Полтавської обласної військової адміністрації.

– Чоловіка доставили з попереднім діагнозом: укус змії в ділянці зовнішньої ямки правого гомілковостопного суглоба. Обставини травмування з’ясовуються. Стан здоров’я потерпілого – задовільний, – ідеться в повідомленні.

У Департаменті також нагадали, що два подібні випадки на Полтавщині трапилися на початку травня, коли постраждалих направили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування та до центральної районної лікарні Полтави.

Читайте також:
укус комахи, комашки, комахаОси зі звалищ та зміїна отрута: перша допомога під час укусів комах та рептилій

За словами медиків, перша допомога в разі укусу змії має бути такою:

  • забезпечити потерпілому спокій і мінімум рухів;
  • давати багато води;
  • місце укусу обробити антисептиком;
  • зняти з ураженої кінцівки одяг, взуття, прикраси;
  • дати потерпілому 1-2 таблетки ліків від алергії;
  • прикласти до рани лід, обмотаний тканиною;
  • при транспортуванні зафіксувати уражену кінцівку;
  • не висмоктувати отруту – це може спровокувати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів;
  • не накладати джгут;
  • не припікати рану;
  • не можна вживати алкоголь.

Джерело: Полтавська ОВА

Теги
Змія медична допомога Полтавська область
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь