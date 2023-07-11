Учора, 10 липня, до Шишацької центральної районної лікарні доправили 47-річного жителя села Соснівка, якого вкусила змія. Про це повідомили в Департаменті оборонної роботи Полтавської обласної військової адміністрації.

– Чоловіка доставили з попереднім діагнозом: укус змії в ділянці зовнішньої ямки правого гомілковостопного суглоба. Обставини травмування з’ясовуються. Стан здоров’я потерпілого – задовільний, – ідеться в повідомленні.

У Департаменті також нагадали, що два подібні випадки на Полтавщині трапилися на початку травня, коли постраждалих направили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування та до центральної районної лікарні Полтави.

За словами медиків, перша допомога в разі укусу змії має бути такою:

забезпечити потерпілому спокій і мінімум рухів;

давати багато води;

місце укусу обробити антисептиком;

зняти з ураженої кінцівки одяг, взуття, прикраси;

дати потерпілому 1-2 таблетки ліків від алергії;

прикласти до рани лід, обмотаний тканиною;

при транспортуванні зафіксувати уражену кінцівку;

не висмоктувати отруту – це може спровокувати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів;

не накладати джгут;

не припікати рану;

не можна вживати алкоголь.

Джерело: Полтавська ОВА