Вчера, 10 июля, в Шишацкую центральную районную больницу был доставлен 47-летний житель села Сосновка, которого укусила змея. Об этом сообщили в Департаменте оборонной работы Полтавской областной военной администрации.

— Мужчину доставили с предварительным диагнозом: укус змеи в области наружной ямки правого голеностопного сустава. Обстоятельства травмирования выясняются. Состояние здоровья пострадавшего – удовлетворительное, — говорится в сообщении.

В Департаменте также напомнили, что два подобных случая на Полтавщине произошли в начале мая, когда пострадавших направили в Лубенскую больницу интенсивного лечения и в центральную районную больницу Полтавы.

По словам медиков, первая помощь при укусе змеи должна быть такой:

обеспечить пострадавшему покой и минимум движений;

давать много воды;

место укусу обработать антисепитиком;

снять с пораженной конечности одежду, обувь, украшения;

дать пострадавшему 1-2 таблетки лекарства от аллергии;

приложить к ране лед, обмотанный тканью;

при транспортировке зафиксировать пораженную конечность;

не высасывать яд – это может спровоцировать аллергическую реакцию и отек верхних дыхательных путей;

не накладывать жгут;

не прижигать рану;

нельзя употреблять алкоголь.

Источник: Полтавская ОВА