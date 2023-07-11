Вчера, 10 июля, в Шишацкую центральную районную больницу был доставлен 47-летний житель села Сосновка, которого укусила змея. Об этом сообщили в Департаменте оборонной работы Полтавской областной военной администрации.
— Мужчину доставили с предварительным диагнозом: укус змеи в области наружной ямки правого голеностопного сустава. Обстоятельства травмирования выясняются. Состояние здоровья пострадавшего – удовлетворительное, — говорится в сообщении.
В Департаменте также напомнили, что два подобных случая на Полтавщине произошли в начале мая, когда пострадавших направили в Лубенскую больницу интенсивного лечения и в центральную районную больницу Полтавы.
По словам медиков, первая помощь при укусе змеи должна быть такой:
- обеспечить пострадавшему покой и минимум движений;
- давать много воды;
- место укусу обработать антисепитиком;
- снять с пораженной конечности одежду, обувь, украшения;
- дать пострадавшему 1-2 таблетки лекарства от аллергии;
- приложить к ране лед, обмотанный тканью;
- при транспортировке зафиксировать пораженную конечность;
- не высасывать яд – это может спровоцировать аллергическую реакцию и отек верхних дыхательных путей;
- не накладывать жгут;
- не прижигать рану;
- нельзя употреблять алкоголь.
Источник: Полтавская ОВА