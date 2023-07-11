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На Полтавщине мужчина попал в больницу после того, как его укусила змея

11 июля 2023, 15:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
змія
Источник: Pixabay

Вчера, 10 июля, в Шишацкую центральную районную больницу был доставлен 47-летний житель села Сосновка, которого укусила змея. Об этом сообщили в Департаменте оборонной работы Полтавской областной военной администрации.

— Мужчину доставили с предварительным диагнозом: укус змеи в области наружной ямки правого голеностопного сустава. Обстоятельства травмирования выясняются. Состояние здоровья пострадавшего – удовлетворительное, — говорится в сообщении.

В Департаменте также напомнили, что два подобных случая на Полтавщине произошли в начале мая, когда пострадавших направили в Лубенскую больницу интенсивного лечения и в центральную районную больницу Полтавы.

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По словам медиков, первая помощь при укусе змеи должна быть такой:

  • обеспечить пострадавшему покой и минимум движений;
  • давать много воды;
  • место укусу обработать антисепитиком;
  • снять с пораженной конечности одежду, обувь, украшения;
  • дать пострадавшему 1-2 таблетки лекарства от аллергии;
  • приложить к ране лед, обмотанный тканью;
  • при транспортировке зафиксировать пораженную конечность;
  • не высасывать яд – это может спровоцировать аллергическую реакцию и отек верхних дыхательных путей;
  • не накладывать жгут;
  • не прижигать рану;
  • нельзя употреблять алкоголь.

Источник: Полтавская ОВА

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Змія медична допомога Полтавская область
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