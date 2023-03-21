У парламенті України підготовлено законопроект №8011, згідно з яким держава гарантує захисникам України можливість біологічного батьківства або материнства у разі тяжких поранень, які впливають на репродуктивні функції.

Як зазначила одна з авторів законопроекту народна депутатка Оксана Дмитрієва, для зберігання в кріобанку відбиратимуть тільки якісні репродуктивні клітини.

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– Перед здаванням пацієнта розпитують про генетичні захворювання в сім’ї, а потім фахівці вивчають всі особливості репродуктивного матеріалу за допомогою дуже чутливих приладів, – розповіла народний депутат.

За її словами, деякі клініки, не чекаючи на прийняття закону і договорів із НСЗУ, вже зберігають безкоштовно репродуктивний матеріал чоловіків, що воюють.

Джерело: Верховна Рада