В парламенте Украины подготовлен законопроект №8011, согласно которому государство гарантирует защитникам Украины возможность биологического отцовства или материнства в случае тяжелых ранений, которые влияют на репродуктивные функции.

Как отметила одна из авторов законопроекта народный депутат Оксана Дмитриева, для хранения в криобанке будут отбирать только качественные репродуктивные клетки.

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— Перед сдачей пациента расспрашивают о генетических заболеваниях в семье, а затем специалисты изучают все особенности репродуктивного материала с помощью очень чувствительных приборов, — рассказала народный депутат.

По ее словам, некоторые клиники, не дожидаясь принятия закона и договоров с НСЗУ, уже хранят бесплатно репродуктивный материал воюющих мужчин.

Источник: Верховная Рада