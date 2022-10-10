У дослідженні що провели фахівці, порівнювали результати для дорослих, які дотримувалися певної дієти протягом 6 місяців.

Результати демонструють, що дотримання персоналізованої дієти, спрямованої на зниження постпрандіальної глікемічної відповіді (ППГВ), не було кращим за показники втрати при дотриманні стандартної дієти з низьким вмістом жиру.

Доктор Колін Попп з колегами повідомили, що серед 204 дорослих з ожирінням і наявним патологічним метаболізмом глюкози ті, хто дотримувався стандартної дієти з низьким вмістом жиру, втратили 4,31% маси тіла через 6 місяців, тоді як ті, хто дотримувався персоналізованої дієти, втратили 3,26%.

Це еквівалентно середньому зниженню ваги на 4,16 кг для тих, хто дотримується дієти з низьким вмістом жиру, і зниженню ваги на 3,14 кг для групи персоналізованої дієти.

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Загалом втрата ваги не сягнула порогу, який вважається клінічно значущим (наприклад, 5%). Однак, як повідомляється, помірна втрата ваги від 3% до 5% краще впливає на здоров’я.

Ті, хто дотримувався дієти з низьким вмістом жиру, мали значущі зміни витрат енергії в стані спокою, якщо порівняти з групою персоналізованої дієти. Це може бути пов’язано з тенденцією до зменшення безжирової маси, яка спостерігається при дієті з низьким вмістом жиру.

Джерело: Олег Швець