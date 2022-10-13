Фахівці Міністерства охорони здоров’я України відповіли на питання, які найчастіше задають українці з приводу електронного рецепта на наркотичні та психотропні препарати, який набуде чинності з 1 листопада.

– Це другий етап у забезпеченні контрольованого відпуску рецептурних препаратів в Україні. Нагадаємо, з серпня за електронним рецептом вже відпускаються антибіотики, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Для якої групи пацієнтів призначені наркотичні препарати

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Йдеться про наркотичні (психотропні) лікарські засоби, які відпускаються виключно за медичними показаннями та рецептом лікаря, який виписується на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3).

У медичній практиці наркотичні та психотропні препарати застосовують для:

знеболювання симптомів у пацієнтів зі складними захворюваннями (Онкологічні захворювання, тяжкі травми, інфаркт);

знеболювання хворих, які отримують паліативну допомогу;

лікування глибоких психічних і невротичних захворювань;

замісної підтримуючої терапії тощо .

Чи можна отримати наркотичні та психотропні препарати за паперовим рецептом

Так, заклади, які поки не працюють з ЕСОЗ, будуть тимчасово мати можливість виписувати рецепти на паперових бланках протягом перехідного періоду, який триватиме до кінця року.

Чи буде застосуються Е-рецепт до пільгових препаратів, які пацієнт отримує безкоштовно

Ні, електронний рецепт діятиме для відпуску наркотичних (психотропних) лікарських засобів на власні кошти пацієнта. Для отримання ліків на пільгових умовах, рецепт на наркотичні (психотропні) лікарські засоби як і раніше виписується на спеціальному паперовому бланку форми ф-3.

У яких аптеках можна буде придбати наркотичні лікарські засоби за Е-рецептом

Придбати наркотичні (психотропні) лікарські засоби за Е-рецептом як і раніше можна в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Водночас для відпуску таких препаратів за Е-рецептом аптечні заклади до листопада мають обов’язково працювати в ЄСОЗ.

Чи можна отримати Е-рецепт на наркотичні (психотропні) ліки дистанційно

У разі затяжного або хронічного захворювання або при необхідності продовжити лікування пацієнт може отримати електронний рецепт на потрібні ліки дистанційно, звернувшись до свого лікаря по телефону. Як і під час фізичного прийому, пацієнт отримає смс-повідомлення з номером рецепту та кодом його погашення при купівлі ліків в аптеці за власні кошти.

Виняток становить призначення ліків для проведення замісної підтримуючої терапії осіб з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. У таких ситуаціях пацієнти повинні отримати е-рецепт тільки на фізичному прийомі.

Який термін погашення електронного рецепта на наркотичні препарати

Електронний рецепт на наркотичні (психотропні) лікарські засоби, як і паперовий рецепт на спеціальних бланках форми №3, дійсний протягом десяти днів з дня виписки.