Учені розробили біонічний протез із пристроєм, який дає змогу пацієнтам з ампутованими руками відчувати температуру та реагувати на неї.

Інформація про винахід для поліпшення якості життя людей з ампутованими кінцівками була опублікована в журналі Med.

Не потребує хірургічного втручання

Temperature-sensitive prosthetic limb improves amputee dexterity and feelings of human connection https://t.co/eemwKsDLgS via @medical_xpress — Ганна І. (@anni4ka2022) February 12, 2024



Біонічний протез не потребує хірургічного втручання, оскільки містить вбудовані електроди та акумулятор у куксоприймальній гільзі. Всередині гільзи є термінальний пристрій MiniTouch, який реагує на м’язові сигнали через електроди.

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Це дає змогу пацієнтам відчувати температуру об’єктів і взаємодіяти з ними, виконуючи повсякденні справи та завдання.

– Наша мета зараз – розробити мультимодальну систему, яка об’єднує відчуття дотику, пропріоцепції та температури. Завдяки цьому люди зможуть краще орієнтуватися, – розповідає один з авторів пристрою.

Дослідники стверджують, що з технічної точки зору нова технологія готова до використання, але необхідно провести додаткові дослідження на безпеку. Вони планують удосконалити пристрій таким чином, щоб його було легше встановлювати.

Джерело: МеԁісаІхргеѕѕ