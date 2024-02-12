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Наче жива рука: вчені спроєктували сенсорний протез із тепловими датчиками

12 Лютого 2024, 16:28
Марина Мелехова редактор
протез руки
Джерело: Unsplash

Учені розробили біонічний протез із пристроєм, який дає змогу пацієнтам з ампутованими руками відчувати температуру та реагувати на неї.

Інформація про винахід для поліпшення якості життя людей з ампутованими кінцівками була опублікована в журналі Med.

Не потребує хірургічного втручання


Біонічний протез не потребує хірургічного втручання, оскільки містить вбудовані електроди та акумулятор у куксоприймальній гільзі. Всередині гільзи є термінальний пристрій MiniTouch, який реагує на м’язові сигнали через електроди.

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Це дає змогу пацієнтам відчувати температуру об’єктів і взаємодіяти з ними, виконуючи повсякденні справи та завдання.

– Наша мета зараз – розробити мультимодальну систему, яка об’єднує відчуття дотику, пропріоцепції та температури. Завдяки цьому люди зможуть краще орієнтуватися, – розповідає один з авторів пристрою.

Дослідники стверджують, що з технічної точки зору нова технологія готова до використання, але необхідно провести додаткові дослідження на безпеку. Вони планують удосконалити пристрій таким чином, щоб його було легше встановлювати.

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Джерело: МеԁісаІхргеѕѕ

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