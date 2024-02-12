Ученые разработали бионический протез с устройством, которое позволяет пациентам с ампутированными руками чувствовать температуру и реагировать на нее.
Информация об изобретении для улучшения качества жизни людей с ампутированными конечностями была опубликована в журнале Med.
Не требует хирургического вмешательства
Temperature-sensitive prosthetic limb improves amputee dexterity and feelings of human connection https://t.co/eemwKsDLgS via @medical_xpress
— Ганна І. (@anni4ka2022) February 12, 2024
Бионический протез не требует хирургического вмешательства, поскольку содержит встроенные электроды и аккумулятор в куксоприемной гильзе. Внутри гильзы есть терминальное устройство MiniTouch, которое реагирует на мышечные сигналы через электроды.
Это позволяет пациентам чувствовать температуру объектов и взаимодействовать с ними, выполняя повседневные дела и задачи.
— Наша цель сейчас — разработать мультимодальную систему, которая объединяет ощущение осязания, проприоцепции и температуры. Благодаря этому люди смогут лучше ориентироваться, — рассказывает один из авторов устройства.
Исследователи утверждают, что с технической точки зрения новая технология готова к использованию, но необходимо провести дополнительные исследования на безопасность. Они планируют усовершенствовать устройство таким образом, чтобы его было легче устанавливать.
Источник: МеԁісаІхргеѕѕ