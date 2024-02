Ученые разработали бионический протез с устройством, которое позволяет пациентам с ампутированными руками чувствовать температуру и реагировать на нее.

Информация об изобретении для улучшения качества жизни людей с ампутированными конечностями была опубликована в журнале Med.

