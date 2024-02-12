Ученые разработали бионический протез с устройством, которое позволяет пациентам с ампутированными руками чувствовать температуру и реагировать на нее.

Информация об изобретении для улучшения качества жизни людей с ампутированными конечностями была опубликована в журнале Med.

Не требует хирургического вмешательства

Temperature-sensitive prosthetic limb improves amputee dexterity and feelings of human connection https://t.co/eemwKsDLgS via @medical_xpress — Ганна І. (@anni4ka2022) February 12, 2024



Бионический протез не требует хирургического вмешательства, поскольку содержит встроенные электроды и аккумулятор в куксоприемной гильзе. Внутри гильзы есть терминальное устройство MiniTouch, которое реагирует на мышечные сигналы через электроды.

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Это позволяет пациентам чувствовать температуру объектов и взаимодействовать с ними, выполняя повседневные дела и задачи.

— Наша цель сейчас — разработать мультимодальную систему, которая объединяет ощущение осязания, проприоцепции и температуры. Благодаря этому люди смогут лучше ориентироваться, — рассказывает один из авторов устройства.

Исследователи утверждают, что с технической точки зрения новая технология готова к использованию, но необходимо провести дополнительные исследования на безопасность. Они планируют усовершенствовать устройство таким образом, чтобы его было легче устанавливать.

Источник: МеԁісаІхргеѕѕ