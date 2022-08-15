Завідувач відділення дитячої травматології однієї з лікарень Дніпра Віктор Рокутов розповів про особливості своєї професії під час війни.

– Дитяча травматологія відрізняється від дорослої. І методики, які ми почали застосовувати до мінно-вибухових травм, високо оцінили наші закордонні колеги, – зазначає Віктор.

За його словами, його маленькі пацієнти швидше відновлювалися завдяки ефективній роботі українських медиків на етапі стабілізації і фіксації переломів, коли їхали лікуватися далі, в Європу і США.

– Весь жах війни ми відчули з першими вибухами і сиренами. Підготували безпечні та обладнані місця в підвальних приміщеннях, приймали поранених з перших днів, – згадує медик.

За його словами, одночасно могли привезти десятки пацієнтів. Тоді медперсонал розбивався на травматичні бригади, працювали по дві-три доби безперервно.

Зараз дивляться

– До війни, звичайно, неможливо підготуватися на 100%. І ми почали проводити семінари на тему мінно-вибухових травм, застосовувати нову методику лікування важких переломів у дітей, – розповідає Віктор Рокутов.

І уточнює: щоб зменшити крововтрату, стабілізували і фіксували переломи через невеликі проколи в шкірі і кістці.

Що ж стосується більш важких переломів, то їх так і фіксували. Потім таких дітей евакуювали в клініки Європи: в Польщу, Німеччину. Там вони завершували лікування і починали реабілітацію.

Західні колеги високо оцінювали роботу українських медиків, бо після ефективного лікування на першому етапі період відновлення проходив значно швидше. Цим першим етапом була лікарня в Україні.

Найбільше за місяці війни Віктору запам’яталася трагедія на вокзалі Краматорська. Разом з колегами він тоді прийняв за дві доби понад 20 дітей. Але, за словами травматолога, впоралися, все зробили якнайкраще.

А ще був хлопчик з Маріуполя. Дитина, яку війна травмувала однією з перших. Травмувала важко. У нього були переломи обох кінцівок: гомілок, стегна. У лікарні Дніпра його стабілізували, зафіксували. Потім евакуювали до США. Дитина зараз лікується там.

Віктор зізнається, що було неймовірно радісно знати, що саме завдяки ефективній роботі наших медиків наступні етапи лікування дитини проходять легше і ефективніше.