На найближчому засіданні Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій буде ухвалено рішення про переведення до червони зони епідемічної небезпеки ще п’яти областей – Житомирської, Луганської Львівської, Хмельницької та Чернігівської.

Про це під час брифінгу сьогодні, 26 жовтня, повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами червоний рівень епідбезпеки, як і раніше, залишається на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Херсонської областях, Рівненській, Миколаївській областей.

Таким чином, загалом у червоній зоні опиняться вже 13 областей.

Міністр нагадав, що середній час перебування регіону в червоній зоні епіднебезпеки під час весняної хвилі коронавірусу становив 37 днів.