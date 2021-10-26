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Найближчим часом ще п’ять областей України перейдуть до червоної зони – Ляшко

26 Жовтня 2021, 10:15 Вікторія Яснопольська
карантин
Джерело: Depositphotos

На найближчому засіданні Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій буде ухвалено рішення про переведення до червони зони епідемічної небезпеки ще п’яти областей – Житомирської, Луганської Львівської, Хмельницької та Чернігівської.

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Про це під час брифінгу сьогодні, 26 жовтня, повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами червоний рівень епідбезпеки, як і раніше, залишається на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Херсонської областях, Рівненській, Миколаївській областей.

Таким чином, загалом у червоній зоні опиняться вже 13 областей.

Міністр нагадав, що середній час перебування регіону в червоній зоні епіднебезпеки під час весняної хвилі коронавірусу становив 37 днів.

Джерело
МОЗ
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