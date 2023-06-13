Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит зробили 4-річній Одрії із Закарпаття розкішний подарунок на день народження: за допомогою імпланта дитині відновили слух.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Одрія – з двійні, народилася передчасно, на 25 тижні вагітності мами, з вагою 550 г. Вона одна з найменших дітей в Україні. На жаль, друга дитина прожила лише чотири тижні, – пишуть медики.

37 днів малятко провело в реанімації на штучній вентиляції легень. Потім була тривала реабілітація. А у два рочки мама помітила, що дитина видає мало звуків, а потім реакції на звуки не стало зовсім. Медики виявили втрату слуху.

– Донечці поставили слуховий апарат, який вона носила рік. Але з ними вона погано чула, хоча й почала трохи говорити складами. Одного разу моя знайома розповіла про успішний досвід лікування своєї дитини в Охматдиті, – розповідає мама дівчинки Іветта.

За словами медиків, операція зі встановлення кохлеарного імпланта (протез, що впливає безпосередньо на слуховий нерв і дає змогу компенсувати втрату слуху) тривала три години. Усе пройшло добре. Уже наступного дня після втручання Одрія життєрадісно бігала по відділенню.

На дитину чекає тривала реабілітація.

Фото: ЛОДКЛ Охматдит