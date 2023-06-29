У Вінниці проходить реабілітацію 36-річний Олег. Його мужністю і рішучістю захоплюються всі медпрацівники закладу.

Пережити два поранення, не відчувати кінцівок та втратити здатність говорити…

Але не втратити віру у себе, Україну та перемогу, не піддаватися розпачу, боротися з неміччю, щоб повернутися до повноцінного життя.

Перше поранення Олег отримав у результаті влучання танкового снаряда. Уламками посікло тіло. Щойно рани загоїлися – одразу повернувся на фронт. Воював поблизу Лисичанська.

Поряд з позицією розірвався ворожий снаряд…

Впав, а піднятися вже не зміг, як і вимовити слова. Почув, як поряд закричали: “У нас двохсотий”. Тоді подумав – я не 200-ий, я 300-ий. І знайшов сили підняти руку.

На цей раз не обійшлося – важка черепно-мозкова травма та поранення лівого плеча. З поля бою Олега транспортували до Дніпра, а вже після стабілізації у важкому стані евакуйовали у Вінницю.

Лікарі кажуть, що він надійшов дуже важкий: не міг говорити, рухатися. Не міг самостійно змінити положення тіла, був залежний від сторонньої допомоги, замкнений…

Так почався непростий шлях до відновлення.

Крок за кроком реабілітація давала свої результати — під пильним наглядом медиків організм відновлювався.

Зараз Олег може самостійно одягатися, доглядати за собою, їсти. Навіть вибрався на природу та порибалив з реабілітаційною командою.

Боєць продовжує шлях до своєї перемоги над неміччю.

Фото: МОЗ