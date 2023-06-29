У Вінниці проходить реабілітацію 36-річний Олег. Його мужністю і рішучістю захоплюються всі медпрацівники закладу.
Пережити два поранення, не відчувати кінцівок та втратити здатність говорити…
Але не втратити віру у себе, Україну та перемогу, не піддаватися розпачу, боротися з неміччю, щоб повернутися до повноцінного життя.
Перше поранення Олег отримав у результаті влучання танкового снаряда. Уламками посікло тіло. Щойно рани загоїлися – одразу повернувся на фронт. Воював поблизу Лисичанська.
Поряд з позицією розірвався ворожий снаряд…
Впав, а піднятися вже не зміг, як і вимовити слова. Почув, як поряд закричали: “У нас двохсотий”. Тоді подумав – я не 200-ий, я 300-ий. І знайшов сили підняти руку.
На цей раз не обійшлося – важка черепно-мозкова травма та поранення лівого плеча. З поля бою Олега транспортували до Дніпра, а вже після стабілізації у важкому стані евакуйовали у Вінницю.
Лікарі кажуть, що він надійшов дуже важкий: не міг говорити, рухатися. Не міг самостійно змінити положення тіла, був залежний від сторонньої допомоги, замкнений…
Так почався непростий шлях до відновлення.
Крок за кроком реабілітація давала свої результати — під пильним наглядом медиків організм відновлювався.
Зараз Олег може самостійно одягатися, доглядати за собою, їсти. Навіть вибрався на природу та порибалив з реабілітаційною командою.
Боєць продовжує шлях до своєї перемоги над неміччю.
Фото: МОЗ