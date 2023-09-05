У Назара одразу після народження виявили важкі вади розвитку: гідроцефалію, розщілину твердого і м’якого піднебіння, полідактилію та синдром Денді Вокера. Він не міг самостійно навіть тримати голову і сидіти.

Коли мати хлопчика звернулася до львівських лікарів, дитині було майже півтора року.

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Марʼяна Пуківська пояснила, що синдром Денді Вокера – це доволі рідкісна хвороба, що часто супроводжує гідроцефалію та інші вади розвитку.

За один курс реабілітації фахівці Охматдиту досягли вражаючих результатів: провели успішну операцію, виправивши розщілину піднебіння.

Вже після першого заняття стан дитини значно покращився. Назар почав самостійно перевертатися, зміг сидіти і навіть гратися з іграшками.

– Раніше лікарі Черкаської області робили масажі, але це не давало жодних результатів. А тут за кілька тижнів такий прогрес, – розповіла мама Назара Наталія.

Щоб закріпити навички, фізіотерапевти показали Наталії ефективні вправи, які можна виконувати з сином в домашніх умовах.

Попереду хлопчика чекає довгий шлях реабілітації й відновлення, але вже сьогодні фахівці львівського Охматдиту впевнені, що Назар має шанс ходити.

Джерело і фото: Львівський Охматдит