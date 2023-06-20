Фахівці Центрів контролю та профілактики хвороб щодня відбирають проби води у 38 точках моніторингу поверхневих водойм.

Цього тижня у морській воді було зафіксовано появу вірусів та гельмінтів.

185 з 579 проб у водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей не відповідають нормам!

Найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних, токсикологічних показників – на Одещині.

МОЗ закликає громадян відповідально поставитися до власного здоров’я та НЕ купатися у водоймах та на чорноморських пляжах вищезгаданих областей.

Під суворою забороною на цих територіях також вилов риби та збір мертвої. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини!

Жоден із способів приготування не може зробити таку рибу безпечною.

Варто додати, що на сьогодні сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози.

Фото: Одеса. Офіційно