Специалисты Центра контроля и профилактики болезней ежедневно отбирают пробы воды в 38 точках мониторинга поверхностных водоемов.

На этой неделе в морской воде было зафиксировано появление вирусов и гельминтов.

185 из 579 проб в водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей не соответствуют нормам!

Наиболее существенные и постоянные превышения санитарно-химических, микробиологических, токсикологических показателей — в Одесской области.

Минздрав призывает граждан ответственно отнестись к собственному здоровью и НЕ купаться в водоемах и на черноморских пляжах вышеупомянутых областей.

Под строгим запретом на этих территориях также вылов рыбы и сбор мертвой. Эта рыба может содержать возбудителей инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества!

Ни один из способов приготовления не может сделать такую рыбу безопасной.

Стоит добавить, что на сегодня сформировано 97 групп оперативного реагирования на биологические, химические и радиационные угрозы.

Фото: Одеса. Офіційно