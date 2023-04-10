Відомий український педіатр Євген Комаровський в інтерв’ю Фактам ICTV розповів, чому не доводиться розраховувати на швидку смерть Путіна через стан його здоров’я.

– Не дочекаємося ми і близько, що він візьме і здохне! – емоційно відреагував на запитання журналіста лікар.

За його словами, якщо українці у своїх планах на майбутнє сподіваються на те, що Путін раптово помре, це безглузді надії і на це розраховувати не варто.

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– Так, табакерка або шарфик знайтися можуть. Але на фізіологічні причини смерті сподіватися не потрібно, – зазначив Євген Комаровський.

Він пояснив, що сучасні можливості медицини, трансплантації тощо, дозволять йому “пити з нас кров ще дуже багато років”.

Фото: архів Євгена Комаровського