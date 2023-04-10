Известный украинский педиатр Евгений Комаровский в интервью Фактам ICTV рассказал, почему не приходиться рассчитывать на скорую смерть Путина в силу состояния его здоровья.

— Не дождемся мы и близко, что он возьмет и сдохнет! — эмоционально отреагировал на вопрос журналиста врач.

По его словам, если украинцы в своих планах на будущее надеются на то, что Путин скоропостижно скончается, это глупые надежды и на это рассчитывать не стоит.

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— Да, табакерка или шарфик найтись могут. Но на физиологические причины смерти надеяться не нужно, — отметил Евгений Комаровский.

Он объяснил, что современные возможности медицины, трансплантации и тому подобное, позволят ему “пить из нас кровь еще очень много лет”.

Фото: архив Евгения Комаровского