У Ленінградській області, що в Росії, пенсіонерка з онкологією не змогла терпіти біль, тому зробила сама собі операцію вдома.

Про це розповіла голова благодійного медичного закладу Хоспіс вдома Катерина Овсяннікова зі слів працівниці швидкої допомоги міста Виборга.

Літня жінка, яка пережила війну і блокаду, захворіла на рак та страждала від його ускладнення – асциту, тобто скупчення вільної рідини в черевній порожнині.

За словами Овсяннікової, під час цього ускладнення погіршується якість життя. Неможливо ходити, лежати, важко навіть дихати.

– Вона не змогла отримати своєчасну допомогу з класичної причини – Covid-19 же “не існує, це казки”. І бабуся сама собі проводить хірургічне втручання – лапароцентез, з метою полегшити стан. Тобто робить надрізи тонким ножем на передній черевній стінці, щоб вивести рідину, – розповіла Овсяннікова.

Жінка залишила родині прощальну записку на випадок смерті.

– Якщо можете, вибачте мені за мій такий вчинок, але я зі своїми такими хворобами жити та терпіти більше не можу. Мені дуже боляче і важко. Цілую всіх вас. Ваша бабуня, – написала пенсіонерка.

Однак медики встигли врятувати пацієнтку. Працівник швидкої допомоги стверджує, що операцію з виведення рідини в лікарні було неможливо зробити через коронавірус.

Овсяннікова додала, що надомна спеціалізована паліативна допомога відсутня від слова зовсім. У Петербурзі достатня кількість виїзних служб, але вони роблять 1-2 виїзди, не виписують рецепти та найчастіше не можуть забезпечити постійні перев’язки та інші медичні маніпуляції, які так потрібні в кінці життя. У Ленінградській області служб недостатньо, плюс відстані на обслуговуванні дуже великі, тому більшу частину часу лікарі витрачають на дорогу.

Джерело: Катерина Овсяннікова