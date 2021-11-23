В Ленинградской области, что в России, пенсионерка с онкологией не смогла терпеть боль, поэтому сделала сама себе операцию дома.

Об этом рассказала глава благотворительного медицинского учреждения Хоспис дома Екатерина Овсянникова со слов работницы скорой помощи города Выборга.

Пожилая женщина, которая пережила войну и блокаду, заболела раком и страдала от его осложнений — асцита, то есть скопления свободной жидкости в брюшной полости.

По словам Овсянниковой, во время этого осложнения ухудшается качество жизни. Невозможно ходить, лежать, трудно даже дышать.

— Она не смогла получить своевременную помощь по классической причине — Covid-19 же “не существует, это сказки”. И бабушка сама себе проводит хирургическое вмешательство — лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом на передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость, — отметила она.

Женщина оставила семье прощальную записку на случай смерти.

— Если можете, простите мне за мой такой поступок, но я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу. Мне очень больно и тяжело. Целую всех вас. Ваша бабушка, — написала пенсионерка.

Однако медики успели спасти пациентку. Работник скорой помощи утверждает, что операцию по выводу жидкости в больнице было невозможно сделать из-за коронавируса.

Овсянникова добавила, что надомная специализированная паллиативная помощь отсутствует от слова вовсе. В Петербурге достаточное количество выездных служб, но они делают 1-2 выезда, не выписывают рецепты и чаще всего не могут обеспечить постоянные перевязки и другие медицинские манипуляции, которые так нужны в конце жизни. В Ленинградской области служб недостаточно, плюс обслуживаемые расстояния очень большие, поэтому большую часть времени врачи тратят на дорогу.

Источник: Екатерина Овсянникова