Бувший артилерист 24-річний Богдан Мирошко скоро зможе подивитися в дзеркало без страху. В Києві хлопцю відновлюють зовнішність, спотворену страшним пораненням, кращі пластичні хірурги.

Його життя змінилося назавжди всього за кілька секунд.

Богдан Мирошко – з Кіровоградщини. Йому лише 24 роки. Служив артилеристом під Херсоном та на Донеччині. Де, власне, й дістав важкі поранення.

Зараз дивляться

– Ми сидимо на позиції, зарядилися, чекаємо команди “постріл”, поступає ця команда і… я відкриваю очі вже на 5-й день у лікарні, – згадує Богдан.

Хлопець каже, що в той фатальний день вижив дивом.

Втратив ліве око, зараз стоїть пластина 9 на 4 замість лоба, плече не працює, грудна клітка нашпигована уламками, як і нога.

Діагноз важкий – мінно-вибухова травма декількох ділянок тіла.

Лікарі-офтальмологами та нейрохірурги провели Богдану декількаетапну операцію – імплантували штучне око, усунули дефекти, які виникли після цієї травми.

Хлопець протягом року проходив реабілітацію в Києві, в Олександрівській лікарні.

Після складних операцій стало зрозуміло – без пластичних хірургів не обійтися.

– Зараз ми прибираємо грубі рубці, які залишилися, намагаємося камуфлювати ті травми і ті дефекти, які можна зробити більш непомітними, – каже пластичний хірург Денис Юрченко.

Зроблять Богдану й процедуру, яка називається ліполіфтинг. Це коли забирають жир з ділянки живота і потім, трохи переробивши його, щоб він став більш рідким, вводять в необхідну зону.

В даному випадку мова йде про найбільший рубець на грудях, а також про повіко втраченого ока.

– Складність в тому, що імплант ока знаходиться глибоко і нам треба багато жиру ввести, щоб відтягти верхню повіку від кістки орбіти, – пояснює пластична хірургиня Марина Юрченко.

Хоча пластичні операції в Україні коштують чимало, відновити Богдану зовнішність наші лікарі взялися безкоштовно. Усе – в рамках ініціативи No scars. Що в перекладі – Ні рубцям.

– Це ініціатива Хелсі і Політех юкрейн, вони зібрали хірургів різних спеціальностей з багатьох міст і об’єднали їх задля спільної справи, – каже Олександр Маліков, лікар-інтерн.

Відновити зовнішність може кожен, хто постраждав від воєнних дій в Україні. Чоловіки та жінки, військові та цивільні, діти та дорослі.

Для цього необхідно заповнити анкету на сайті цієї ініціативи.

А Богдан Мирошко вже готується до виписки, вдома його чекають дружина, діти і багато родичів.