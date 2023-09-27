Бывший артиллерист 24-летний Богдан Мирошко скоро сможет посмотреть в зеркало без страха. В Киеве парню восстанавливают внешность, искаженную страшным ранением, лучшие пластические хирурги.

Его жизнь изменилась навсегда всего за несколько секунд.

Богдан Мирошко — с Кировоградщины. Ему всего 24 года. Служил артиллеристом под Херсоном и в Донецкой области. Где, собственно, и получил тяжелые ранения.

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— Мы сидим на позиции, зарядились, ждем команды “выстрел”, поступает эта команда и… я открываю глаза уже на 5-й день в больнице, — вспоминает Богдан.

Парень говорит, что в тот роковой день выжил чудом.

Потерял левый глаз, сейчас стоит пластина 9 на 4 вместо лба, плечо не работает, грудная клетка нашпигована обломками, как и нога.

Диагноз тяжелый — минно-взрывная травма нескольких участков тела.

Врачи-офтальмологами и нейрохирурги провели Богдану несколькоэтапную операцию — имплантировали искусственный глаз, устранили дефекты, которые возникли после этой травмы.

Парень в течение года проходил реабилитацию в Киеве, в Александровской больнице.

После сложных операций стало понятно — без пластических хирургов не обойтись.

— Сейчас мы убираем грубые рубцы, которые остались, стараемся камуфлировать те травмы и те дефекты, которые можно сделать более незаметными, — говорит пластический хирург Денис Юрченко.

Сделают Богдану и процедуру, которая называется липолифтинг. Это когда забирают жир с участка живота и потом, немного переработав его, чтобы он стал более жидким, вводят в необходимую зону.

В данном случае речь идет о самом большом рубце на груди, а также о веке потерянного глаза.

— Сложность в том, что имплант глаза находится глубоко и нам надо много жира ввести, чтобы отделить верхнее веко от кости орбиты, — объясняет пластический хирург Марина Юрченко.

Хотя пластические операции в Украине стоят немало, восстановить Богдану внешность наши врачи взялись бесплатно. Все — в рамках инициативы No scars. Что в переводе — Нет рубцам.

— Это инициатива Хелси и Политех юкрейн, они собрали хирургов разных специальностей из многих городов и объединили их для общего дела, — говорит Александр Маликов, врач-интерн.

Восстановить внешность может каждый, кто пострадал от военных действий в Украине. Мужчины и женщины, военные и гражданские, дети и взрослые.

Для этого необходимо заполнить анкету на сайте этой инициативы.

А Богдан Мирошко уже готовится к выписке, дома его ждут жена, дети и множество родственников.