Фахівці Миколаївського центру онкології прооперували українського військовослужбовця з приводу вилучення кулі, з якою пацієнт жив рік і місяць, зокрема й у полоні.

Як стало відомо, Володимир у боях за Маріуполь був поранений, потрапив у полон. Коли його нарешті обміняли і змогли повернути додому, лікарі провели ретельне обстеження і з’ясували, що весь цей час воїн жив із кулею в районі селезінки.

– Куля увійшла праворуч, у ділянці сліпої кишки, і, пролетівши крізь усі органи та структури, зупинилася біля селезінки, – розповідає хірург Центру Дмитро Пишак.

За словами медика, таке буває, ймовірно, раз на мільйон, і це здається неймовірним, щоб людина вижила з подібною травмою.

Хірург також зізнався, що під час операції були досить високі ризики пошкодити селезінку і спровокувати кровотечу. Але куля калібром 5.45 мм, завдовжки 57 мм і масою 10 г була благополучно витягнута, селезінка збережена.

За словами медика на Володимира чекає реабілітація, обмеження фізичних навантажень на термін до двох місяців. А далі, в принципі, він може виконувати свою роботу.

Наразі воїн почувається добре і швидко одужує, але зізнається, що дискомфорт після операції ще є.

Джерело: Настоящее время