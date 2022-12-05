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Новорічне меню: салат із п’яною грушею

5 Грудня 2022, 19:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
груша
Джерело: Pexels

Салат з грушею – ідеальна страва для святкового столу. Він ідеально підійде для тих, хто не їсть м’яса. Але й м’ясоїдам він також сподобається, вважає шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 150 г міксу салатів
  • 200 мл червоного сухого вина
  • 2 зірочки бадьяна
  • 1 паличка кориці
  • 2 ст. л. цукру
  • 30 г пармезану
  • 1-2 ст. л. смаженого мигдалю
  • 100-150 г синього винограду
  • 100-150 г чорних оливок без кісточки
  • 1 тверда груша
  • 2-3 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. гірчиці у зернах
  • сік половини лимона
  • сіль та перець за смаком
  • Грушу поріжте на вісім часточок.

Перекладіть часточки в сотейник, додайте склянку сухого червоного вина, кілька зірочок бадьяна, паличку кориці та цукор. Варити на середньому вогні протягом 10 хвилин.

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Залишіть грушу у вині, поки вона не охолоне.

У мисці з’єднайте листя салату, виноград, оливки без кісточок і порубаний мигдаль.

Пармезан натріть на спеціальній тертці тоненькими слайсами.

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Викладіть салат по тарілках, зверху – часточки груші, пармезан і полийте оливковою олією та соком половини лимона.

Джерело: Євген Клопотенко

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