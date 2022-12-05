Салат з грушею – ідеальна страва для святкового столу. Він ідеально підійде для тих, хто не їсть м’яса. Але й м’ясоїдам він також сподобається, вважає шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

150 г міксу салатів

200 мл червоного сухого вина

2 зірочки бадьяна

1 паличка кориці

2 ст. л. цукру

30 г пармезану

1-2 ст. л. смаженого мигдалю

100-150 г синього винограду

100-150 г чорних оливок без кісточки

1 тверда груша

2-3 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. гірчиці у зернах

сік половини лимона

сіль та перець за смаком

Грушу поріжте на вісім часточок.

Перекладіть часточки в сотейник, додайте склянку сухого червоного вина, кілька зірочок бадьяна, паличку кориці та цукор. Варити на середньому вогні протягом 10 хвилин.

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Залишіть грушу у вині, поки вона не охолоне.

У мисці з’єднайте листя салату, виноград, оливки без кісточок і порубаний мигдаль.

Пармезан натріть на спеціальній тертці тоненькими слайсами.

Викладіть салат по тарілках, зверху – часточки груші, пармезан і полийте оливковою олією та соком половини лимона.

Джерело: Євген Клопотенко