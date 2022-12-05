Салат з грушею – ідеальна страва для святкового столу. Він ідеально підійде для тих, хто не їсть м’яса. Але й м’ясоїдам він також сподобається, вважає шеф Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- 150 г міксу салатів
- 200 мл червоного сухого вина
- 2 зірочки бадьяна
- 1 паличка кориці
- 2 ст. л. цукру
- 30 г пармезану
- 1-2 ст. л. смаженого мигдалю
- 100-150 г синього винограду
- 100-150 г чорних оливок без кісточки
- 1 тверда груша
- 2-3 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. гірчиці у зернах
- сік половини лимона
- сіль та перець за смаком
- Грушу поріжте на вісім часточок.
Перекладіть часточки в сотейник, додайте склянку сухого червоного вина, кілька зірочок бадьяна, паличку кориці та цукор. Варити на середньому вогні протягом 10 хвилин.
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Залишіть грушу у вині, поки вона не охолоне.
У мисці з’єднайте листя салату, виноград, оливки без кісточок і порубаний мигдаль.
Пармезан натріть на спеціальній тертці тоненькими слайсами.
Викладіть салат по тарілках, зверху – часточки груші, пармезан і полийте оливковою олією та соком половини лимона.
Джерело: Євген Клопотенко