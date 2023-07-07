Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит врятували життя і продовжують боротися за здоров’я 13-річного велосипедиста, якого на пішохідному переході збила машина.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Трагедія сталася 11 червня в Києві. Слава з другом їхали на велосипедах у парк, а коли переїжджали пішохідний перехід на зелене світло, легковик виїхав на червоне і збив підлітка, – пишуть медики.

За їхніми словами, Слава перелетів через авто і отримав важкі травми. Першу медичну допомогу йому надали військові, які проїжджали повз. Далі швидка доставила хлопця в Охматдит.

Як стало відомо, дитина надійшла у відділення екстреної медичної допомоги в критичному стані, у неї були переломи тазу і стегон, розрив нирок, селезінки і шлунка, закрита черепно-мозкова травма, рани, забій легенів, масивна крововтрата. Його життя могло обірватися в будь-який момент.

Підлітка ургентно прооперували хірурги Охматдиту: видалили селезінку, зупинили кровотечу, поставили апарати зовнішньої фіксації. Унаслідок отриманих травм одна нирка повністю відірвалася, її також довелося видалити.

Хлопець самостійно не міг дихати і був непритомним. За життя дитини боролися фахівці відділення інтенсивної терапії з ліжками ЄКМО.

Коли стан стабілізували, пацієнта перевели у відділення ургентної хірургії. За час лікування підлітку вже провели сім операцій, зараз його життю нічого не загрожує.

Лікарі продовжують лікування. На Славу ще чекають кілька складних ортопедичних операцій на тазу та стегнах і довга реабілітація. Але хлопець уже мріє знову повернутися до гри у футбол.

Джерело: НДСЛ Охматдит