Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет спасли жизнь и продолжают бороться за здоровье 13-летнего велосипедиста, которого на пешеходном переходе сбила машина.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Трагедия произошла 11 июня в Киеве. Слава с другом ехали на велосипедах в парк, а когда переезжали пешеходный переход на зеленый свет, легковая машина выехала на красный и сбила подростка, — пишут медики.

По их словам, Слава перелетел через авто и получил тяжелейшие травмы. Первую медицинскую помощь ему оказали военные, которые проезжали мимо. Далее скорая доставила парня в Охматдет.

Как стало известно, ребенок поступил в отделение экстренной медицинской помощи в критическом состоянии, у него были переломы таза и бедер, разрыв почек, селезенки и желудка, закрытая черепно-мозговая травма, раны, ушиб легких, массивная кровопотеря. Его жизнь могла оборваться в любой момент.

Подростка ургентно прооперировали хирурги Охматдета: удалили селезенку, остановили кровотечение, поставили аппараты внешней фиксации. В результате полученных травм одна почка полностью оторвалась, ее также пришлось удалить.

Парень самостоятельно не мог дышать и был без сознания. За жизнь ребенка боролись специалисты отделения интенсивной терапии с кроватями ЕКМО.

Когда состояние стабилизировали, пациента перевели в отделение ургентной хирургии. За время лечения подростку уже провели семь операций, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Врачи продолжают лечение. Славу еще ждут несколько сложных ортопедических операций на тазу и бедрах и долгая реабилитация. Но парень уже мечтает снова вернуться к игре в футбол.

Источник: НДСБ Охматдет