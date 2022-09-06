У коментарях одному з провідних інформаційних агентств України медики розповіли про особливості перебігу захворювання, спровокованого Covid-варіантом Омікрон, а також про перспективу запровадження маскового режиму і захисту від смертельно небезпечного вірусу.

Як зазначив експерт УМЕС (Українського медичного експертного співтовариства) Анатолій Анчишкін, статистика летальності від Covid-19 поки що не демонструє вражаючих показників на відміну від попередніх сплесків пандемії.

Однак експерт попереджає, що, незалежно від того, якою формою коронавірусу перехворіла людина, легкою або важкою, наслідки можуть бути досить серйозними.

Зараз дивляться

– Тому що Covid-19 – це системне захворювання, яке здатне вразити будь-який орган, залежно від того, де у людини слабке місце – чи то серце, мозок, нирки або легені, – зазначає Анатолій Анчишкін.

А за словами лікаря-терапевта Вишгородського Центру первинної медико-санітарної допомоги Київської області Світлани Мельничук, наслідки захворювання можуть проявитися не одразу.

– Наприклад, бувають випадки, коли через півроку після коронавірусу людина раптом помічає біль і невпевненість під час ходьби. Так проявляється полінейропатія – захворювання, що вражає периферичну нервову систему і найчастіше нижні кінцівки, – попереджає медик.

І наголошує: це може статися і з літніми людьми, і з молодими. Тому ставитися до Covid-19, як до звичайного респіраторного захворювання, на жаль, не доводиться.

Плюс захисту від грізної інфекції, за словами фахівців, полягає в тому, що багато школярів не будуть вчитися оффлайн, з іншого боку – в країні високий рівень внутрішньої міграції. Так що у інфекції будуть умови, щоб розгулятися.

А щодо масок, то, кажуть медики, звичайні хірургічні навряд чи допоможуть від нових варіантів Омікрону: тут потрібні якісні респіратори.

Медики стверджують, що Омікрон не викликає таких важких форм перебігу хвороби, як попередні Covid-штами. Проте людям з хронічними захворюваннями, з ослабленою імунною системою слід все ж поберегтися.

Саме вони мають передусім вакцинуватися, а противірусні препарати приймати з першого дня і, можливо, більш тривало, стверджують медики.

За їхніми словами, противірусний молнупіравір вже встиг добре зарекомендувати себе в лікуванні коронавірусу. Застосовують його під час середнього перебігу захворювання, щоб полегшити хворобу і зменшити ризик госпіталізації.

А ось при легкому перебігу призначається симптоматична терапія, серед іншого полоскання горла, промивання носа, вітаміни, достатній питний режим.

Щодо типових симптомів, за якими можна було б здогадатися, що людина захворіла саме на Омікрон, то таких немає. Водночас майже не спостерігається пневмонії чи гострої дихальної недостатності, а сатурація лишається в межах норми.

Серед інших симптомів: висока температура – 38 градусів і вище перші три-чотири дні, слабкість, головний біль, болі в м’язах. Загалом все дуже схоже на те, що було взимку і на початку весни, коли новий Омікрон тільки з’явився в Україні.

Якщо відчуваєте, що починається захворювання, піднялася температура – залишайтеся вдома, пийте багато води, приймайте вітаміни і обов’язково зверніться до лікаря, рекомендують медики.

І наполягають: не потрібно очікувати нових вакцин, бустер слід робити якомога швидше, щоб із найменшими втратами пережити і цю хвилю Covid-19.