В комментариях одному из ведущих информационных агентств Украины медики рассказали об особенностях протекания заболевания, спровоцированного Covid-вариантом Омикрон, а также о перспективе введения масочного режима и защите от смертельно опасного вируса.

Как отметил эксперт УМЭС (Украинского медицинского экспертного сообщества) Анатолий Анчишкин, статистика по летальности от Covid-19 пока не демонстрирует впечатляющие показатели в отличие от предыдущих всплесков пандемии.

Однако эксперт предупреждает, что, независимо от того, какой формой коронавируса переболел человек, легкой или тяжелой, последствия могут быть достаточно серьезными.

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— Потому что Covid-19 – это системное заболевание, которое способно поразить любой орган, в зависимости от того, где у человека слабое место – будь то сердце, мозг, почки или легкие, — отмечает Анатолий Анчишкин.

А по словам врача-терапевта Вышгородского центра первичной медико-санитарной помощи Киевской области Светланы Мельничук, последствия заболевания могут проявиться не сразу.

– Например, бывают случаи, когда через полгода после коронавируса человек вдруг замечает боли и неуверенность в ходьбе. Так проявляется полинейропатия – заболевание, поражающее периферическую нервную систему и чаще всего поражающее нижние конечности, — предупреждает медик.

И подчеркивает: это может произойти и с пожилыми людьми, и с молодыми. Поэтому относиться к Covid-19, как к обычному респираторному заболеванию, к сожалению, не приходится.

Плюс защиты от грозной инфекции, по словам специалистов, состоит в том, что многие школьники не будут учиться оффлайн, с другой стороны – в стране высокий уровень внутренней миграции. Так что у инфекции будут условия, чтобы разгуляться.

Что же касается масок, то, говорят медики, обычные хирургические вряд ли помогут от новых вариантов Омикрона: здесь нужны качественные респираторы.

Медики утверждают, что Омикрон не вызывает таких тяжелых форм течения болезни, как предыдущие Covid-штаммы. Тем не менее людям с хроническими заболеваниями, с ослабленной иммунной системой следует все же поберечься.

Именно они должны в первую очередь вакцинироваться, а противовирусные препараты принимать с первого дня и, возможно, более длительно, утверждает ряд медиков.

По их словам, противовирусный молнупиравир уже успел хорошо зарекомендовать себя в лечении короновируса. Применяют его во время среднего течения заболевания, чтобы облегчить болезнь и уменьшить риск госпитализации.

А вот при легком течении назначается симптоматическая терапия, среди прочего полоскание горла, промывание носа, витамины, достаточный питьевой режим.

По словам медиков, типичных симптомов, по которым можно было бы догадаться, что человек заболел именно Омикроном, то таких нет. При этом почти не наблюдаются пневмонии, острая дыхательная недостаточность, сатурация остается в пределах нормы.

Среди других симптомов: высокая температура – ​​38 градусов и выше первые три-четыре дня, слабость, головная боль, боли в мышцах. В общем все очень похоже на то, что было зимой и в начале весны, когда новый Омикрон только появился в Украине.

Если чувствуете, что начинается заболевание, поднялась температура – ​​оставайтесь дома, пейте много воды, принимайте витамины и обязательно обратитесь к врачу, рекомендуют медики.

И настаивают: не нужно ожидать новых вакцин, бустер следует делать как можно быстрее, чтобы с наименьшими потерями пережить и эту волну Covid-19.