Єдиний випадок Омікрон, виявлений у Пекіні, було відстежено. Виявлено, що він приїхав до Китаю із поштою з Канади на упакуванні міжнародного документа.

Як повідомили у понеділок органи охорони здоров’я Пекіна, варіант Омікрон був виявлений на зовнішньому упакуванні, внутрішній поверхні та поштових паперах.

Пацієнт, у якого був виявлений Омікрон у суботу, отримав міжнародну пошту 11 січня, яка була відправлена ​​з Канади 7 січня, переправлена ​​через США та китайський регіон Гонконг до Пекіна.

– У поєднанні з епідеміологічними розслідуваннями, результатами тестування підозрілих зразків та результатом секвенування генів не можна виключати можливість того, що пекінський випадок зараження вірусом стався через міжнародну пошту, – повідомив заступник директора Пекінського центру для контролю та профілактики захворювань Панг Сінхуо.

Органи охорони здоров’я Пекіна унеможливили те, що цей випадок має будь-який зв’язок зі спалахами зараження Омікрон в інших китайських містах.

Пацієнт мав контакт тільки із зовнішнім упакуванням документа та лицьовою стороною документа всередині пошти.

Результати тестування 22 зразків, що стосуються пошти, показали, що Омікрон був виявлений у двох зразках зовнішньої поверхні поштового пакета, двох зразках внутрішньої поверхні пакета, а також у восьми зразках паперу всередині.

Було відстежено вісім людей, пов’язаних з поштою. Їхні результати тестування нуклеїнових кислот були негативними.

Крім того, інша міжнародна пошта, відправлена ​​тим же маршрутом доставки, яка ще не відкрита, також дала позитивний результат на вірус Covid-19.

Ризик подальшого поширення інфекції в Пекіні невеликий, тому що, як сказав Панг, усі гарячі точки, в яких пацієнт побував останніми 14 днями, перш ніж захворів, дали негативний результат. Усього було виявлено 69 осіб як близькі контакти, результати їх тестування також були негативними.

Загалом 16 547 осіб, які мали ризик, були протестовані, і їх результати виявилися негативними.

Раніше Китай повідомляв про численні спалахи через імпортні товари. Вірус Covid-19 може тривалий час виживати за низької температури, тому Панг запропонував людям скоротити покупки зарубіжних товарів, оскільки епідемія за кордоном лютує.

Органи охорони здоров’я Пекіна нагадали про необхідність дотримуватися запобіжних заходів при отриманні пошти або товарів з-за кордону, одягнувши маски та рукавички, а також належним чином продезінфікувати їх та утилізувати упакування.

Джерело: Global Times