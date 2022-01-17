Единственный случай Омикрона, обнаруженный в Пекине, был отслежен. Обнаружено, что он приехал в Китай с почтой из Канады на упаковке международного документа.

Как сообщили в понедельник органы здравоохранения Пекина, вариант Омикрон был обнаружен на внешней упаковке, внутренней поверхности и почтовых бумагах.

Пациент, у которого был обнаружен Омикрон в субботу, получил международную почту 11 января, которая была отправлена ​​​​из Канады 7 января, переправлена ​​через США и китайский регион Гонконг в Пекин.

— В сочетании с эпидемиологическими расследованиями, результатами тестирования подозрительных образцов и результатом секвенирования генов нельзя исключать возможность того, что пекинский случай заражения вирусом произошел через международную почту, — сообщил заместитель директора Пекинского центра для контроля и профилактики заболеваний Панг Синхуо.

Органы здравоохранения Пекина исключили возможность того, что этот случай имеет какую-либо связь со вспышками заражения Омикроном в других китайских городах.

Пациент имел контакт только с внешней упаковкой документа и лицевой стороной документа внутри почты.

Результаты тестирования 22 образцов, относящихся к почте, показали, что Омикрон был обнаружен в двух образцах внешней поверхности почтового пакета, двух образцах внутренней поверхности пакета, а также в восьми образцах бумаги внутри.

Были отслежены восемь человек, которые были связаны с почтой. Их результаты тестирования нуклеиновых кислот были отрицательными.

Кроме того, другая международная почта, отправленная по тому же маршруту доставки, которая еще не открыта, также дала положительный результат на вирус Covid-19.

Риск дальнейшего распространения инфекции в Пекине невелик, потому что, как сказала Панг, все горячие точки, в которых пациент побывал за последние 14 дней, прежде чем заболеть, дали отрицательный результат. Всего было выявлено 69 человек в качестве близких контактов, результаты их тестирования также были отрицательными.

В общей сложности 16 547 человек, которые считались подверженными риску, были протестированы, и их результаты оказались отрицательными.

Ранее Китай сообщал о множественных вспышках из-за импортных товаров. Вирус Covid-19 может долгое время выживать при низкой температуре, поэтому Панг предложил людям сократить покупки зарубежных товаров, поскольку эпидемия за границей свирепствует.

Органы здравоохранения Пекина напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности при получении почты или товаров из-за рубежа, надев маски и перчатки, а также надлежащим образом продезинфицировав и утилизировав посылки.

Источник: Global Times