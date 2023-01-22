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Отримали сильні опіки: семеро постраждалих у Броварах пройдуть лікування в Австрії

22 Січня 2023, 09:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
евакуація

Сімох постраждалих українців, які отримали сильні опіки в результаті аварії вертольота в Броварах 18 січня, відправлять на лікування і реабілітацію в зарубіжні клініки. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Більшість травмованих одразу госпіталізували до центральної лікарні Броварів, а частину перевели до Київського міського опікового центру, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що команда медевакуації МОЗ одразу сконтактувала з міжнародними партнерами. Зокрема, три опікових центри університетських клінік Австрії погодилися забезпечити транспортування пацієнтів спецлітаком і подальше їхнє лікування.

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Повідомляється, що наступного тижня буде евакуйована ще одна постраждала сім’я, але вже до Швейцарії.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Авіакатастрофи Австрія Бровари Війна в Україні Евакуація Медики
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