Бажання 32-річного жителя Німеччини збільшити власний пеніс стало для нього фатальним: через сім місяців після процедури чоловік помер від зараження крові.

Як стало відомо, провину за цю смерть повністю покладено на 46-річного працівника громадського харчування з німецького міста Золінген, який представився пластичним хірургом і ввів у пеніс і мошонку пацієнта силіконову олію.

Цей трагічний випадок став предметом судового розгляду, за підсумками якого фальшивого косметичного хірурга запроторили до в’язниці.

З’ясувалося, що нещасний пацієнт, ім’я якого не було названо в суді, провів кілька місяців в агонії, перш ніж помер у лютому 2020 року. Перед цим він відвідав кілька лікарень, але врешті-решт помер від зараження крові, а також від печінкової та ниркової недостатності.

За словами сестри жертви, її брат сумнівався в цій процедурі, але псевдохірург переконав його піти на це. Розслідування показало, що він також зробив небезпечні для життя ін’єкції ще одному чоловікові в березні 2023 року, але відмовився розкрити тип силіконової олії, яку використовував.

У підсумку, минулого понеділка, 28 серпня, судді визнали обвинуваченого винним у заподіянні смерті внаслідок тяжких тілесних ушкоджень і засудили до п’яти років в’язниці.

Як зазначають експерти, збільшення пеніса є типом косметичної процедури, яку виконують за допомогою пристроїв, ліків або інших методів з метою збільшення довжини або обхвату статевого члена.

Крім того, операція зі збільшення пеніса доступна тільки в Національній системі охорони здоров’я, якщо йдеться про мікропеніс, довжина якого в ерегованому стані становить менше ніж 7,5 см.

Джерело: Lab