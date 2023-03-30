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Перша в історії країни: у Новій Зеландії зареєстрована смерть від сказу

30 Березня 2023, 12:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сказ
Джерело: Depositphotos

Міністр охорони здоров’я Нової Зеландії повідомив сьогодні, 30 березня, про перший в історії країни випадок смерті від сказу. За його словами, вірусне захворювання вбило пацієнта, який заразився ним за кордоном.

– Передача сказу від людини до людини вкрай рідкісна, майже невідома, тому ризику для населення немає, — йдеться в заяві міністерства.

У пацієнта, особа якого не оголошується, захворювання запідозрили при першій госпіталізації на початку березня.

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Лабораторні результати пізніше підтвердили, що це був перший випадок сказу в Новій Зеландії, де проживає 5 млн осіб.

Міністр охорони здоров’я закликав співвітчизників зробити щеплення перед поїздкою в країни, де поширений сказ, який зазвичай передається через слину зараженої тварини, яка когось вкусила.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Нова Зеландія Сказ Смерть
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