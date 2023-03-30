Министр здравоохранения Новой Зеландии сообщил сегодня, 30 марта, о первом в истории страны случае смерти от бешенства. По его словам, вирусное заболевание убило пациента, который заразился им за границей.

— Передача бешенства от человека к человеку крайне редка, почти неизвестна, поэтому риска для населения нет, — говорится в заявлении министерства.

У пациента, личность которого не оглашается, заболевание заподозрили при первой госпитализации в начале марта.

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Лабораторные результаты позже подтвердили, что это был первый случай бешенства в Новой Зеландии, где проживает 5 млн человек.

Министр здравоохранения призвал соотечественников сделать прививку перед поездкой в страны, где распространено бешенство, которое обычно передается через слюну зараженного животного, которое укусило кого-то.