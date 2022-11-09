Жінка звернулася до медиків. Наразі вона проходить антирабічне лікування.

– За твариною встановили нагляд. На шостий день собака помер. Тож біологічний матеріал із нього відправили на експертизу. Виявилося , що собака був хворий на сказ, – йдеться у публікації.