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Сказ на Київщині: хворий собака покусав жінку, що йшла на роботу

9 Листопада 2022, 19:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Сказ на Київщині: хворий собака покусав жінку, що йшла на роботу
Джерело: Depositphotos

Під Києвом у селі Переселення хворий на сказ собака покусав  жінку, яка йшла вулицею села на роботу. Постраждала звернулася до лікарні. На території Кагарлицької громади через інцидент запровадили карантин.

Агресивний пес раптово вискочив з двору у селі та напав на перехожу, яка прямувала звичним шляхом на роботу, повідомило видання Кагарлик Сіті.

Жінка звернулася до медиків. Наразі вона проходить антирабічне лікування.

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– За твариною встановили нагляд. На шостий день собака помер. Тож біологічний матеріал із нього відправили на експертизу. Виявилося , що собака був хворий на сказ, – йдеться у публікації.

Розпорядженням головного держінспектора ветеринарної медицини в Київській області на території громади було оголошено карантин – обмеження запровадили у радіусі 10 км навколо села Переселення.

Під карантинні обмеження підпадають такі населені пункти:

  • м. Кагарлик,
  • с. Слобода,
  • с. Оріхове,
  • с. Халча,
  • с. Расавка,
  • с. Новосілки,
  • с. Горохове,
  • с. Горохівське,
  • с. Горохуватка,
  • с. Тарасівка,
  • с. Стави;
  • мисливські угіддя УТМР Кагарлицьке;
  • мисливські угіддя ТОВ Трипільський мисливець.
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Джерело: Кагарлик.City.

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