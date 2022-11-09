Під Києвом у селі Переселення хворий на сказ собака покусав жінку, яка йшла вулицею села на роботу. Постраждала звернулася до лікарні. На території Кагарлицької громади через інцидент запровадили карантин.
Агресивний пес раптово вискочив з двору у селі та напав на перехожу, яка прямувала звичним шляхом на роботу, повідомило видання Кагарлик Сіті.
Жінка звернулася до медиків. Наразі вона проходить антирабічне лікування.
– За твариною встановили нагляд. На шостий день собака помер. Тож біологічний матеріал із нього відправили на експертизу. Виявилося , що собака був хворий на сказ, – йдеться у публікації.
Розпорядженням головного держінспектора ветеринарної медицини в Київській області на території громади було оголошено карантин – обмеження запровадили у радіусі 10 км навколо села Переселення.
Під карантинні обмеження підпадають такі населені пункти:
- м. Кагарлик,
- с. Слобода,
- с. Оріхове,
- с. Халча,
- с. Расавка,
- с. Новосілки,
- с. Горохове,
- с. Горохівське,
- с. Горохуватка,
- с. Тарасівка,
- с. Стави;
- мисливські угіддя УТМР Кагарлицьке;
- мисливські угіддя ТОВ Трипільський мисливець.
Джерело: Кагарлик.City.