Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Бешенство на Киевщине: больная собака покусала женщину, которая шла на работу

9 ноября 2022, 19:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Бешенство на Киевщине: больная собака покусала женщину, которая шла на работу
Источник: Depositphotos

Под Киевом в селе Переселення больная бешенством собака покусала женщину, которая шла по улице села на работу. Пострадавшая обратилась в больницу. На территории Кагарлыкской общины из-за инцидента был введен карантин.

Агрессивный пес внезапно выскочил со двора в селе и напал на прохожую, которая шла привычным путем на работу, сообщило издание Кагарлык Сити.

Женщина обратилась к медикам. В настоящее время она проходит антирабическое лечение.

Сейчас смотрят

– За животным установили наблюдение. На шестой день собака умерла. Так что биологический материал от нее отправили на экспертизу. Оказалось, что собака была больна бешенством, — говорится в публикации.

Распоряжением главного госинспектора ветеринарной медицины в Киевской области на территории общины был объявлен карантин – ограничения ввели в радиусе 10 км вокруг села Переселення.

Под карантинные ограничения подпадают следующие населенные пункты:

  • г. Кагарлык,
  • с. Слобода,
  • с. Орехово,
  • с. Халча,
  • с. Расовка,
  • с. Новоселки,
  • с. Гороховое,
  • с. Гороховское,
  • с. Гороховатка,
  • с. Тарасовка,
  • с. Ставы;
  • охотничьи угодья УООР Кагарлыкское;
  • охотничьи угодья ООО Трипольский охотник.

Источник: Кагарлик.City

Теги
лікування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь