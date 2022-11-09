Под Киевом в селе Переселення больная бешенством собака покусала женщину, которая шла по улице села на работу. Пострадавшая обратилась в больницу. На территории Кагарлыкской общины из-за инцидента был введен карантин.
Агрессивный пес внезапно выскочил со двора в селе и напал на прохожую, которая шла привычным путем на работу, сообщило издание Кагарлык Сити.
Женщина обратилась к медикам. В настоящее время она проходит антирабическое лечение.
– За животным установили наблюдение. На шестой день собака умерла. Так что биологический материал от нее отправили на экспертизу. Оказалось, что собака была больна бешенством, — говорится в публикации.
Распоряжением главного госинспектора ветеринарной медицины в Киевской области на территории общины был объявлен карантин – ограничения ввели в радиусе 10 км вокруг села Переселення.
Под карантинные ограничения подпадают следующие населенные пункты:
- г. Кагарлык,
- с. Слобода,
- с. Орехово,
- с. Халча,
- с. Расовка,
- с. Новоселки,
- с. Гороховое,
- с. Гороховское,
- с. Гороховатка,
- с. Тарасовка,
- с. Ставы;
- охотничьи угодья УООР Кагарлыкское;
- охотничьи угодья ООО Трипольский охотник.
Источник: Кагарлик.City