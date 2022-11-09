Под Киевом в селе Переселення больная бешенством собака покусала женщину, которая шла по улице села на работу. Пострадавшая обратилась в больницу. На территории Кагарлыкской общины из-за инцидента был введен карантин.

Агрессивный пес внезапно выскочил со двора в селе и напал на прохожую, которая шла привычным путем на работу, сообщило издание Кагарлык Сити.

Женщина обратилась к медикам. В настоящее время она проходит антирабическое лечение.

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– За животным установили наблюдение. На шестой день собака умерла. Так что биологический материал от нее отправили на экспертизу. Оказалось, что собака была больна бешенством, — говорится в публикации.

Распоряжением главного госинспектора ветеринарной медицины в Киевской области на территории общины был объявлен карантин – ограничения ввели в радиусе 10 км вокруг села Переселення.

Под карантинные ограничения подпадают следующие населенные пункты:

г. Кагарлык,

с. Слобода,

с. Орехово,

с. Халча,

с. Расовка,

с. Новоселки,

с. Гороховое,

с. Гороховское,

с. Гороховатка,

с. Тарасовка,

с. Ставы;

охотничьи угодья УООР Кагарлыкское;

охотничьи угодья ООО Трипольский охотник.

Источник: Кагарлик.City