У Закарпатській обласній клінічній лікарні ім. А. Новака прооперували надскладну травму лівої руки водія вантажівки. Чоловік дістав її під час заміни колеса машини – домкрат зламався й авто буквально розчавило руку.

Надскладна травма – надскладна операція

Власне, не лише травма, а й операція була надскладна. Адже лікарі вирішили спробувати уникнути ампутації. Ускладнювало ситуацію й те, що під час спроби витягнути руку з-під вантажівки, видрали сухожилки, нерви та судини.

Довелося відновлювати пошкоджені анатомічні структури з первинною реконструктивно-відновлювальною операцією.

Зараз дивляться

– Ми знайшли більш-менш неушкоджені судини, нерви, сухожилки, які можна було зшити, зробили репозицію кісток, – розказує завідувач опікового відділення Андрій Погоріляк.

Операція тривала більше 4 годин і пройшла успішно.

Для Андрія Йосиповича Погоріляка ця історія почалася з телефонного дзвінка.

– Нам зателефонували колеги з Міжгірської лікарні та в режимі відеоконференції показали, який вигляд має рука пацієнта, який щойно дістав травму, – згадує лікар.

Видовище було важке. Проте ужгородські лікарі прийняли рішення транспортувати постраждалого в обласну лікарню та спробувати, попри всю безнадійність ситуації, зберегти руку.

Реабілітація може тривати рік

– Ми наважилися на цю операцію тому, що обнадіював молодий вік пацієнта та його стабільний стан, – каже Андрій Погоріляк.

Сьогодні вже можна сказати, що руку 37-річний чоловік не втратив, зможе нею користуватися. Звісно, не в повному обсязі, як до зазнаної травми, а десь на 80%. Але це ж не ампутація.

Пацієнт наразі готується ще до одного невеликого оперативного втручання – пересадки шкіри, бо площа травмування була занадто великою.

– Почуваюся добре, потроху починаю рухати пальцями, – радіє чоловік.

Варто зазначити, що операції з реплантації (зшивання) кінцівок проводять лише в кількох медзакладах України. Відновлення після таких травм є триває близько року.

Після оперативного втручання потрібно пройти декілька курсів реабілітації та дотримуватися рекомендацій лікарів.

Джерело: Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака