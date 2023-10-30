Розпочинає діяти проєкт Надання цифрових інструментів для подолання відставання у навчанні, соціального-емоційного розвитку та оцінки стану психічного здоров’я для найбільш вразливих 35 тис. дітей у сільській місцевості.

Він охоплює напрям освіти та здоров’я. Мета ініціативи – допомогти надолужити знання та продовжити навчання молодшим школярам з української мови, сприяючи розвитку мовлення, читання, грамотності та соціально-емоційного навчання (СЕН).

В проєкті буде забезпечений рівний доступ до навчальних матеріалів та цифрових інструментів навчання. Також буде проведений ранній скринінг психічного здоров’я та здійснена психосоціальна підтримка для найбільш уразливих дітей у сільських громадах.

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Голова БО 100% Життя, Дмитро Шерембей каже, освіта і здоров’я йдуть пліч-о-пліч: щоб навчатись, треба мати внутрішній ресурс. Він запевняє, що в умовах війни є критично важливим інтегрувати підходи психічного здоров’я в навчальний процес.

– Цей проєкт на перетині освіти і здоров’я про те, що сьогодні не існує жодного процесу в країні, який був би поза межами впливу на здоров’я. Ми маємо задіяти всі можливі ресурси, аби інвестувати у підтримку наших дітей сьогодні і завтра, — говорить Дмитро Шерембей.

У сільських школах Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та південної частини Дніпропетровської областей будуть встановлені 100 мобільних класів.

Всі вони будуть обладнані тисячею учнівськими ноутбуками-трансформерами, професійними пристроями для вчителів, наборами аксесуарів для дітей з обмеженими можливостями, зарядними станціями з Wi-Fi/LTE-роутером.

Активності проєкту передбачають тренінги для 11 тис. вчителів та вчительок. Розвиватимуться педагоги у сфері використання цифрового підручника для надолуження знань і соціально-емоційного розвитку учнів.

Пройде навчання з базових педагогічних навичок щодо кризового реагування в сфері психічного здоров’я та розробки алгоритмів перенаправлення учнів для отримання спеціалізованих медичних послуг з психічного здоров’я в разі потреби.

Серія тренінгів з навчання вчителів вже розпочата.

Проєкт запущено БО 100% Життя разом з партнером ГО Українська посмішка та за підтримки Гуманітарного фонду для України.

Джерело: БО 100% Життя