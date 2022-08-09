У Броварах Київської області та Стрийському районі Львівщини зафіксовано одразу два випадки смертельно небезпечної інфекції — лептоспірозу. Обидва хворих підхопили бактерію під час купання в природних водоймах.

Про випадок на Київщині під час оперативної наради повідомив в.о. директора Броварської районної філії ДУ Київський ОЦКПХ МОЗ Василь Сич.

Як з’ясувалося, 30 липня жінка купалася в Десні, а до 20 липня працювала в зоомагазині, де мала контакт з гризунами. Наразі пацієнтка в стані середньої тяжкості перебуває на стаціонарному лікуванні.

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Що ж до Львівщини, то, як повідомила лікар із загальної гігієни Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Галина Бойківська, захворювання у чоловіка підтверджено лабораторно.

У лікарню він потрапив 27 липня в стані середньої тяжкості зі скаргами на загальну слабкість, підвищену температуру тіла, млявість, біль у литках.

За словами 32-річного пацієнта, напередодні він купався в місцевому ставку, на руках мав подряпини, через які бактерія лептоспірозу, найімовірніше, потрапила в організм. На сьогодні чоловік вже виписаний додому.

Повідомляється, що це вже не перший випадок захворювання на лептоспіроз на Львівщині цього року. Наприкінці липня до інфекційної лікарні з лептоспірозом потрапили 48-річний мешканець Стрийського району, який провів у реанімації 10 днів, та 66-річний мешканець Ходорова, якого п’ять днів рятували медики-реаніматологи.

За словами лікарів-інфекціоністів, найчастіше люди заражаються на лептоспіроз наприкінці літа-на початку осені, коли купаються у водоймах, не призначених для купання, ловлять рибу, прибирають у підвалах тощо.

У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи або рани на шкірі, або слизові оболонки (очі, ніс, рот).

Лептоспіроз іноді складно діагностувати, адже симптоми схожі на прояви інших захворювань (можуть нагадувати грип або Covid-19). До того ж, іноді недуга може мати безсимптомний перебіг.

Серед симптомів лептоспірозу:

висока температура;

головний біль;

озноб;

біль у м’язах;

блювота і діарея;

жовтяниця;

почервоніння очей;

висипання .

Інкубаційний період – від двох днів до чотирьох тижнів після зараження.

Лептоспіроз може перетікати в більш важку стадію, яка може призвести до ураження нирок, печінки або менінгіту. В разі несвоєчасного звернення за медичною допомогою недуга може призвести до смерті.

Джерело: Трибуна-Бровари, Zaxid.net